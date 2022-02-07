Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak - Haberler Spor
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 14.30'da başlayacak.

Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.

Kasımpaşa'da tedavisi devam eden Jeffrey Bruma'nın yarın oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Haber

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