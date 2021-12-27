Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'u konuk edecek - Haberler Spor
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'u konuk edecek
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Kasımpaşa, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Lacivert-beyazlı takım, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

Kocaelispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan başladı. Yeşil-siyahlı ekip, bu turda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0, 4. turda ise Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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