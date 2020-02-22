Haberler » Spor » Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

22.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:16
Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler