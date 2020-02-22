Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.