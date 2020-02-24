: Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçı ardından

24.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:38

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, eski sportif direktörleri Nursal Bilgin'in vefatı nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çapa, müsabaka hakkında değerlendirme yapmayacağını belirterek, "Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için buruk bir sevinç oldu. Sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Geleli 3 hafta oldu. Günün 20 saatini birlikte geçirdiğimiz bir ağabeyimizdi. Maçla ilgili konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun: "Camiamızın başı sağolsun"

Yukatel Denizlispor'un başındaki ilk maçına çıkan teknik direktör Bülent Uygun ise Nursal Bilgin'in hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Türk futbolumuzun ve kıymetli camiamızın başı sağolsun." dedi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Nursal Bilgin, bir taraftarın forma için canını vereceği kadar sevdiğinin göstergesi. Kasımpaşa'da bir idol olacaktır. Maçta takımının kazanması için tüm yüreğiyle tribünde mücadelesini verdi. Spor camiamızın başı sağolsun." diye konuştu.

Maçı değerlendiren Uygun, "Yedi haftalık bir süreçte gelen takımsal problemleri iki gün içinde değiştirmeye ve biraz daha farklı bir boyutta mücadele etmeye çalıştık. Gole kadar bir şeyler ürettik. İkinci gole kadarki reaksiyonumuz gayet iyiydi. Sonuçta Kasımpaşa bizden biraz daha iyi oynadı, daha çok istedi ve mücadele ederek hak ettikleri 3 puanı aldı. Rakibimizi tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bülent Uygun, ligin 24. haftasında sahalarında yapacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasına değinerek, "Büyük camialar taraftarlarıyla bir arada durmuştur. Hafta sonu oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçında onların desteğine ihtiyacımız var. Malatyaspor maçının önemi bir kat daha arttı. Bu mağlubiyeti telafi ederek taraftarımızla bağımızı sağlayacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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