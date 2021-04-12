Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sadi Çeri
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Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sadi Çeri

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, iyi oynamalarına rağmen hücumda etkili olamadıklarını belirtti.

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Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, iyi oynamalarına rağmen hücumda etkili olamadıklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çeri, "Yeni Malatyaspor kapandı, bir puan için oynadı. Biz ise 3 puan için mücadele ettik. Topu rakip sahaya geçirdik ve pozisyon aradık. Ancak üçüncü bölgede etkili olamadık. Organizasyonlarımızı sonuçlandıramadık." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sadi Çeri
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sadi Çeri
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sadi Çeri
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sadi Çeri

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:47:21. #1.16#
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