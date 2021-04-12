İrfan Buz: "Her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum"
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İrfan Buz: "Her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İrfan Buz: 'Her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Kasımpaşa müsabakasıyla ilgili, "Sert geçen önemli bir Fenerbahçe maçından sonra puan veya puanlar almak önemliydi.

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Kasımpaşa müsabakasıyla ilgili, "Sert geçen önemli bir Fenerbahçe maçından sonra puan veya puanlar almak önemliydi. Her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyen Buz, "Hiçbir şeyin arkasına sığınan bir teknik direktör değilim ama pandemi dönemi bizi sarstı. Oyuna aldığımız Kubilay tek ter idmanına çıktı. Mücadele etmek durumundayız. Her iki tarafı da tebrik ediyorum. İki taraf da çok iyi mücadele etti. İlk devre çok net bir pozisyonumuz var. Acquah o pozisyonda golü atsaydı maçı kazanırdık. Sert geçen önemli bir Fenerbahçe maçından sonra puan veya puanlar almak önemliydi. Her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"FUTBOL MATEMATİK DEĞİL"

"Ligde kalan takımın kaç puan toplaması gerekir?" şeklinde yöneltilen soruya deneyimli çalıştırıcı, şu yanıtı verdi:

"Hesaplara karşıyım. Futbol matematik değil. Kendinizi güncellemeniz gerekiyor. Her hafta farklı şeyler olabiliyor. Sakatlıklar, cezalar, rakiple alakalı durumlar bunların hepsini göz önüne almanız gerekiyor. Puan olarak bir şey söylemek istemiyorum."

(Bora Akyol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:09:15. #1.15#
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