Kasımpaşa, Yeni Çorumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Yeni Çorumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Yeni Çorumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmaları yapıldı.
Kasımpaşa, yarın saat 13.00'te Yeni Çorumspor ile karşılaşacağı müsabaka öncesi akşam saatlerinde Çorum'a gidecek.