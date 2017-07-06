Kasımpaşa'ya Mısırlı Kanat Oyuncusu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 22 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen "Trezeguet" lakaplı oyuncuyla satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Sportif Direktör Nursal Bilgin ile Pazarlama Müdürü Emre Zengilli'nin de hazır bulunduğu törende Mısırlı oyuncu kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.