Kasımpaşa'ya evinde Konyaspor şoku

05.10.2019 18:10

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele, Konyaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar 7. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in pasında Ömer Ali'nin şutu üstten auta çıktı.

17. dakikada Pavelka'nın rakibinden sıyrılarak ceza alanı içine gönderdiği topta Hajradinovic'in vuruşunu kaleci Serkan diz müdahalesiyle kurtardı.

20. dakikada Milosevic'in şutu kaleci Fatih'ten döndü. Dönen topu kontrol eden Ömer Ali meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

28. dakikada Khalili'in kullandığı serbest vuruşta topu Serkan yumruklamak istedi. Konyaspor savunmasına çarpıp karambole dönüşen pozisyonda Serkan ikinci kez topu kontrol etti.

35. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Karem Hafes'in ortasında Thiam'ın vuruşu kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu İlhan Depe tamamlamak istedi ancak Serkan gole izin vermedi.

44. dakikada Alper Uludağ'ın ortasına Veysel Sarı elle müdahale edince, Serkan Tokat penaltı kararı verdi.

44. dakikada beyaz noktaya gelen Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

45+1. dakikada Milosevic'in şutunda savunmadan dönen topu Miya tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu. 0-3

45+3. dakikada İlhan ortasında topu kaleci Serkan elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Veysel meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3

49. dakikada gelişen Konyaspor kontratağında Mina'nın pasında ceza alanı içine giren Shengelia'nın şutunu Fatih kornere çeldi.

58. dakikada Shengelia'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Ömer Ali'nin şutunu kaleci Fatih çeldi.

59. dakikada Veysel Sarı'nın Shengelia'yı ceza alanı içinde düşürmesiyle Konyaspor ikinci kez penaltı kazandı.

61. dakikada beyaz noktaya gelen Jevtovic'in vuruşunu kaleci Fatih kurtardı. Ancak Fatih, çizgi ihlali yaptığı için penaltı tekrar edildi.

63. dakikada topun başına bu kez Miya geçti ve topu filelerle buluşturdu. 1-4

75. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Serkan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

77. dakikda Miya'nın pasını Milosevic'e çıkardı. Milosevi'in ceza alanı içindeki pasını alan Hadziahmetovic'in şutunu kaleci Fatih çeldi. Dönen topun tekrar sahibi olan Hadziahmetovic'in ikinci şut girişimi üstten auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx

Kasımpaşa: Fatih x, Pavelka xx (Fernandes dk. 42 x), Veysel x, Ben Youssef x, Karim Hafes xx, Khalili x, Aytaç x, Mame Thiam x, İlhan Depe x (Quaresma dk. 64 x), Hajradinovic xx, Mustafa Pektemek x (Yusuf Erdoğan dk. 79 ?)

Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Heintz, Veigneau, Çağatay, Özgür Çek, Azad Toptik

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali Turan xxx, Anicic xx, Alper Uludağ xxx, Jevtovic xx, Jonsson xxx (Volkan dk. 40 xx), Shengelia xxx (Hadziahmetovic dk. 73 x), Ömer Ali xxx (Erdon Daci dk. 88 ?), Milosevic xxx, Miya xxx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Mücahit, Bajic, Ali Yaşar, Ferhat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Veysel (dk. 45+3) (Kasımpaşa), Ömer Ali (dk. 20), Jevtovic (dk. 45 pen.), Miya (dk. 45+1 ve 63 pen.) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Hafes, Veysel, Fatih, Fernandes, Quaresma, Kemal Özdeş (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Jonsson, Skubic, Milosevic, Alper (Konyaspor)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA