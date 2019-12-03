Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

03.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:00

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, tesislerinde kampa girdi.

Kaynak: AA