Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber, PFDK'ye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber, PFDK'ye sevk edildi

AA, Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serkan Reçber'in tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kasımpaşa'nın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, İttifak Holding Konyaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Serkan Reçber, Kasımpaşa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title