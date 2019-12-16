Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda Vanspor FK'ye konuk olacak
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.
16.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:16
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Kasımpaşa, turun ilk maçında rakibini İstanbul'da 2-1 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.
Kaynak: AA
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