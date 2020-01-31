Haberler » Spor » Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı - Spor

Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

31.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:14
Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı

Süper Lig takımlarından , Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun, Yunanistan ekibi 'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Meriah için Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler