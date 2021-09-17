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Kasımpaşa Trabzonspor'u konuk edecek

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Kasımpaşa Trabzonspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin ilk 4 haftasındaki maçlarda bir galibiyet, 2 beraberlik alan, bir maçı da kaybeden lacivert-beyazlı ekip, haftaya 5 puanla 13. sırada girdi.

İlk 4 haftada 3 galibiyet, bir beraberlik alan Trabzonspor ise averajla lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer aldı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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