Kasımpaşa Trabzonspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin ilk 4 haftasındaki maçlarda bir galibiyet, 2 beraberlik alan, bir maçı da kaybeden lacivert-beyazlı ekip, haftaya 5 puanla 13. sırada girdi.

İlk 4 haftada 3 galibiyet, bir beraberlik alan Trabzonspor ise averajla lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer aldı.