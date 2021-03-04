Son dakika haberleri | Trabzonspor maçının ardından

Fuat Çapa: Bireysel hatalar dışında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum

Abdullah Avcı: Hak ettiğimiz biz galibiyet aldık

"Geçen haftaki mağlubiyetten sonra şehrimizi sevindirdiysek bu bizi mutlu etmiştir"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Aytaç, Thelin, Armin ve Derrick 4 tane 11 oyuncumuzun olmayışı ve yerine oynayacak oyuncuların ne gibi katkı sağlayacağını bilmiyorduk. Hafta içinde oynayacak oyuncuların bireysel yeteneklerine göre oyun planı belirledik. İlk dakikadan itibaren 3'üncü bölgede etkili olmasak da oraya kadar düşüncelerimizi uygulamaya çalıştık. Bireysel hatadan 1-0 geriye düştü. Sonraki vermiş olduğumuz reaksiyon iyiydi. 1-1'den sonra orta sahada hakimiyet bize geçti. İkinci yarı Gilbert ile arkadaki alanları değerlendirmek istedik. Bireysel hatadan Trabzonspor 2-1'i yakaladı. Bireysel hatalar dışında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bize oyun olarak tatmin ediyor. Galibiyeti getirecek skoru elde edemiyoruz. Bu bizi fazlasıyla üzüyor. Önümüzdeki haftaya Isaac ve Aytaç'ın gelmesiyle orta saha ve ilerde hamlemiz olacak. Önümüzdeki 3 hafta kritik olacak. Gerekli puanları almak zorundayız. Alamazsak geçtiğimiz sezon olduğu gibi son haftalara kadar ligde kalma mücadelesi vermemiz gerekir. Bir an önce 4 oyuncunun aramızda katılması biraz olsun elimizi rahatlatır" diye konuştu.AVCI: HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIKTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarının altını çizerek, "Hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi hazırlandık. Maç da bizim istediğimiz gibi başladı. Oyuna hakimdik ve golü de bulduk. Ancak futbol bazen anları, anların içinde de doğruları ister. Taç atışından verdiğimiz çok basit bir pozisyonda olan penaltıyla rakibi devreye soktuk. İkinci yarıda tekrar oyunun içinde olmaya çalıştık. Golü bulduk ve kazandık. Bugün rakip ceza sahasına en fazla girdiğimiz maçlardan birini oynadık. Gol beklentisi en yüksek maçlardan birini oynadık. Kazanmayı hak ettik. Zor bir müsabakadan sonra ligde tekrar varlığını hissettirebilmek ve tekrar yarışın içinde olmak için kazanmak önemliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum, Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum" diye konuştu."GEÇEN HAFTAKİ MAĞLUBİYETTEN SONRA ŞEHRİMİZİ SEVİNDİRDİYSEK BU BİZİ MUTLU ETMİŞTİR"

Şampiyonluk yarışıyla hakkında da konuşan Avcı, "Geldiğim günden itibaren hafta hafta maç kazanmaya gidiyoruz. Önümüzde 13 maç daha var. Trabzonspor hep zirvede yarışır, zirvede olmak ister. Her maça kazanmak için çıkar. Bundan sonraki maçlara da bu şekilde çıkacağız. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra şehrimizi sevindirdiysek bu bizi mutlu etmiştir. Bu galibiyet de onlara armağan olsun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN