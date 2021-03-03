Kasımpaşa, Trabzonspor maçına hazır
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Kasımpaşa, Trabzonspor maçına hazır

03.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:00
Kasımpaşa, Trabzonspor maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Trabzonspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Trabzonspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Kasımpaşa, Trabzonspor müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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