Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda lacivert-beyazlılar, pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve taktik uygulamalar üzerinde durdu.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, tesislerde kampa girdi.