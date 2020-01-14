Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti

14.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:14

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından Jablonec'ten Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamayaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 25 yaşındaki Çekyalı savunma oyuncusu ile Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA