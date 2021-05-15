Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri: "Kazanmak istiyorduk, olmadı"

Süper Lig'in 42. haftasında DG Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Sadi Çeri, "Bugün kazanmak istiyorduk. Üç puan için gelmiştik. Maalesef olmadı.

Süper Lig'in 42. haftasında DG Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Sadi Çeri, "Bugün kazanmak istiyorduk. Üç puan için gelmiştik. Maalesef olmadı. Elimizden geleni yaptık, bunun için üzgünüz" dedi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Sivasspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çeri, "İlk yarı çok istediğimiz; baskılı, arzulu ve istekli oyunu sahaya yansıtamadık. Önceki üç maçımızda baskılı ve arzulu oynamıştık. Çok efor sarf ettik. Fiziksel bir yorgunluğumuz oldu. İkinci yarı oyuncu değişikliklerimizle birlikte baskılı oynamaya başladık. Golü de bulduk. Aslında maç 2-2 de bitebilirdi. Maalesef 2. yarıdaki baskılı oyunu skora yansıtamadık. Bunun için üzgünüz. Genel anlamda gençlere de şans verdik. Gençlerin performanslarından da oldukça iyi geri bildirim aldık. Bugün kazanmak istiyorduk. Üç puan için gelmiştik. Maalesef olmadı. Elimizden geleni yaptık, bunun için üzgünüz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı