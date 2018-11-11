Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Avrupa'ya Gitmeyi Kafamıza Koyduk

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bursaspor deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Mustafa Denizli, "Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken bazen tökezleyebiliriz ama hedeften şaşmayacağız. Daha fazla puanımız olabilirdi. Son üç haftada ligde yükselişe geçen takımlarla oynadık. Üstümüzdeki takımlar ne kadar hedeflerine odaklanmışsa, biz de o kadar odaklandık." dedi.

"AYRILMA NİYETİM YOK"

Mustafa Denizli, sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istediklerini açıklarken, "Bizim alt sıralara düşme niyetimiz yok. Bu sene Avrupa'yı kafamıza koyduk. Ancak Şampiyonlar Ligi mi, UEFA Avrupa Ligi mi olur bilmiyorum. Buradan ayrılma düşüncem de yok, iyi bir camiada görev yapıyorum." ifadelerini kullandı.