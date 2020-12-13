Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, korona virüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, korona virüse yakalandı

13.12.2020 18:02 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:07
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, korona virüse yakalandı

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa'dan kötü haber geldi. Lacivert-beyazlılar, haftalık yapılan korona virüs kontrollerinde tecrübeli çalıştırıcının test sonucunun pozitif çıktığı duyurdu. Kasımpaşa resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Çapa'nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Fuat Çapa, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Muğlaspor müsabakası ve Süper Lig'de deplasmanda karşı karşıya geleceği Yeni Malatyaspor maçında takımının başında yer alamayacak.

(Bora Akyol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı
Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, korona virüse yakalandı
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, korona virüse yakalandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz Korona virüse yakalandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz Korona virüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Erol Bulut Ali Palabıyık Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, korona virüse yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:10:48. #1.15#
title