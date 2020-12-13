Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, korona virüse yakalandı
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, korona virüse yakalandı

13.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:10
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, korona virüse yakalandı

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa'dan kötü haber geldi. Lacivert-beyazlılar, haftalık yapılan korona virüs kontrollerinde tecrübeli çalıştırıcının test sonucunun pozitif çıktığı duyurdu. Kasımpaşa resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Çapa'nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Fuat Çapa, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Muğlaspor müsabakası ve Süper Lig'de deplasmanda karşı karşıya geleceği Yeni Malatyaspor maçında takımının başında yer alamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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