Haberler » Spor » Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı - Spor

Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, daha önce de lacivert-beyazlı formayı giyen Tarkan Serbest'i transfer etti.

10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:04
Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden , daha önce de lacivert-beyazlı formayı giyen Serbest'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Wien takımının 25 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Tarkan, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler