Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, daha önce de lacivert-beyazlı formayı giyen Tarkan Serbest'i transfer etti.
10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:04
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, daha önce de lacivert-beyazlı formayı giyen Tarkan Serbest'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Wien takımının 25 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Tarkan, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.
Kaynak: AA
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