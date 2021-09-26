Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 5 puanı bulunuyor. İttifak Holding Konyaspor ise ligde üçer galibiyet ve beraberlik sonucunda 12 puan elde etti.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga, Mortadha Ben Ouanes ve Nicolai Jorgensen maçta forma giyemeyecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Şevval Şahin Kerem Kamışlı Özge Özpirinçci
Spor Mehmet Topal Muslera Fatih Terim Gökhan Töre Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:53:58. #1.17#