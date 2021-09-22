Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak - Haberler Spor
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

KASIMPAŞA (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, hanesine 5 puan yazdırdı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçının 2'sini kaybetti, 1'inde berabere kaldı. Cihat Arslan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Alanyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeya çalışacak.

Alanya temsilcisi ise ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı süren Kevin Varga'nın yanı sıra Nicolai Jörgensen ile Nabil Dirar karşılaşmada forma giyemeyecek. Florent Hadergjonaj'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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