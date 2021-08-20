Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İstanbul ekibi yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Giresunspor'da kart cezalısı Hüsamettin Tut bu mücadelede forma giyemeyecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak - Haberler Spor
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