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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

28.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:14
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek son veren Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı takım, 24. haftaya 19 puanla 17. sırada girdi.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA

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