Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek son veren Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı takım, 24. haftaya 19 puanla 17. sırada girdi.
Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka karşılaşmada forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.
Kaynak: AA