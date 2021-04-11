Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak
Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde yaptığı 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 35 puanla girdi.
Helenex Yeni Malatyaspor ise çıktığı 31 müsabakada 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, 33. hafta sonunda 33 puana sahip.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.
Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Julian Jeanvier karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever