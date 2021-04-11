Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde yaptığı 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 35 puanla girdi.

Helenex Yeni Malatyaspor ise çıktığı 31 müsabakada 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, 33. hafta sonunda 33 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Julian Jeanvier karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 11:10:47. #1.15#
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