Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

19.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:42
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek moral bulmak istiyor. Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen lacivert-beyazlı takım, dış sahada 11 Ocak'tan bu yana süren galibiyet özlemine de son vermeyi hedefliyor. İstanbul temsilcisi, deplasmanda son galibiyetini 18. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek elde etmişti.

Yaptığı maçların 8'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 31 puanla 15. sırada girdi.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği ise 24 puanla son sırada yer alıyor.

İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Tomas Brecka ve Armin Hodzic'in yanı sıra sarı kart cezalısı Kristijan Bistrovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:14:14. #1.14#
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