Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

08.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:36

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 16 puan topladı. Süper Lig'de yaptığı maçların 10'unu kazanan, 6'sında berabere kalan ve 4'ünü yitiren Galatasaray'ın ise 36 puanı bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Son 10 maçta 4 puan

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 10 müsabakada 4 puan elde edebildi.

Ligin geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen lacivert-beyazlı ekip, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Galatasaray'ı mağlup ederek kötü gidişe son vermeye çalışacak.

Kasımpaşa'da 4 eksik

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray karşısında 4 futbolcusundan faydalanamayacak.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Haris Hajradinovic'in yanı sıra sakatlıkları süren David Pavelka, Fode Koita ve Loret Sadiku, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İstabul temsilcisinde lisans sorunu çözülen Gerard Gohou, şans verilmesi halinde ilk kez lacivert-beyazlı formayı giyecek. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile 8 Kasım 2019'da yapılan maçta sakatlanan ve ameliyat edilen Yusuf Erdoğan ise iyileşti. Yusuf'un uzun süre sonra maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fuat Çapa, 9 yıl sonra

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, lacivert-beyazlı takımın başında 9 yıl sonra tekrar maça çıkacak.

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa'daki ikinci döneminde ilk sınavını Galatasaray karşısında verecek.

Fuat Çapa, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı. Kasımpaşa, bu süreçte Çapa yönetiminde ligde oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşamıştı.

Lacivert-beyazlılar, söz konusu sezonu 18'inci ve son sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

Kaynak: AA