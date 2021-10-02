Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın lider Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın lider Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa, 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri