Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Denizlispor'a konuk olacak
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Denizlispor'a konuk olacak

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Denizlispor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

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Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde yaptığı 31 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 34 puanla 14. sırada girdi. Son mücadelesinde lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligde 5 maç sonra kazanarak moral bulmuştu.

Denizlispor ise çıktığı 30 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 25 puan yazdıran yeşil-siyahlılar, 33. hafta öncesinde 21'inci ve son sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Julian Jeanvier ve Armin Hodzic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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