Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Denizlispor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde yaptığı 31 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 34 puanla 14. sırada girdi. Son mücadelesinde lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligde 5 maç sonra kazanarak moral bulmuştu.

Denizlispor ise çıktığı 30 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 25 puan yazdıran yeşil-siyahlılar, 33. hafta öncesinde 21'inci ve son sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Julian Jeanvier ve Armin Hodzic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan