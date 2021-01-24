Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mert Güzenge düdük çalacak.

Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maça çıkan lacivert-beyazlı ekip, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kasımpaşa, topladığı 22 puanla 21. haftaya 16. sırada girdi.

Sivas temsilcisi ise, 19 müsabakada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgiyle 24 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, 21. hafta öncesinde 12. sırada yer buldu.

Ev sahibi ekipte 2 eksik

Lacivert-beyazlılarda 2 futbolcu, sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesi Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Tedavisi süren Fode Koita'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.

İstanbul temsilcisinde 5 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oussama Haddadi, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde oynayamayacak.

Son 7 lig maçında 4 puan alabildi

Kasımpaşa, Süper Lig'deki son 7 maçında sadece 4 puan toplayabildi.

Ligin 13. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçıyla başlayan süreçte lacivert-beyazlı ekip, birer galibiyet ve beraberlik alabildi. Kasımpaşa, 5 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Evindeki son 3 maçı kaybetti

Kasımpaşa, sahasında oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

Ligde sahasında oynadığı ilk 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başarılı bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, son 3 karşılaşmada ise istediği sonuçları alamadı.

İstanbul temsilcisi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda arka arkaya Gaziantep FK'ye 4-0, Fenerbahçe'ye 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 2-1 yenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay