Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Hakan Kutlu: Orta hakemin 5 metreden görüp vermediği pozisyonu yan hakem 30 metreden verdirdi

'İstifa konusunda ne gerekirse yapılır'

Rıza Çalımbay : Kesinlikle ne Beşiktaş'tan teklif geldi ne de yöneticilerle görüştüm

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını ifade eden Hakan Kutlu, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtan mağlup ayrıldık. Çok üzgünüz. İlk yarıda iyi şeyler ortaya koyduk. İkinci yarıda yediğimiz gole kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Orta hakemin 5 metreden görüp vermediği pozisyonu yan hakem 30 metreden sarı kart ve faul verdirdi ve duran toptan gol yedik. Rakip öne geçtikten sonra skoru değiştiremedik ve mağlup olduk? diye konuştu.

'İSTİFA KONUSUNDA NE GEREKİRSE YAPILIR'

İstifa etmeyi düşünüp düşünmediği üzerine gelen bir soru üzerine Hakan Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüple konuşmadım. Konuşuruz. Ne gerekirse yapılır. 7'nci maçım ve tek galibiyetimiz var. Oyun olarak ileri gitsek de skor almakta zorlanıyoruz.?

RIZA ÇALIMBAY: İKİNCİ YARI İYİ FUTBOL OYNADIK

Ligin çok zor olduğunu ve dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Rıza Çalımbay, 'Üst üste 4'üncü kez kazandık. Son 3 maçta ligin en iyi takımlarıyla oynadık ve galip geldik. Oynayarak kazandık. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarıda çok iyi futbol oynadık. Maçı güzel şekilde sonuçlandırdık. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz. Son zamanlarda çok iyi gidiyoruz. Bu takımı son 2 sezonda Avrupa kupalarına götürdük. Böyle bir başarı yakaladık. Bu sezon da iyi bir şekilde ligi bitirmeye çalışacağız. Lig çok zor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu oyunun biraz daha üzerine çıkmamız lazım' diye konuştu.

'KESİNLİKLE NE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELDİ NE DE YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜM'

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ismi Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Rıza Çalımbay, Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti. Çalımbay, 'Kesinlikle Beşiktaş'tan ne teklif geldi ne de yöneticilerle görüştüm. Birisini aramak ve arattırmak benim yapım değil. Başarılarımla bir yerlere geldim. Beşiktaş benim için çok değerli. Futbol hayatım orada başladı ve bitti. Orada antrenörlük ve futbolculuk hayatımda iyi şeyler yaşadım. Beşiktaş başkanı ve yöneticileriyle görüşmem ve konuşmam olmadı' şeklinde konuştu.