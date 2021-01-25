Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

25.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:56
Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kasımpaşa - Sivasspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Kasımpaşa - Sivassporkarşı karşıya gelecek. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Sivasspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Kasımpaşa - Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Sivasspor, Spor Toto Süper Lig maçı 25 01 2021 Pazartesi günü 16.00'da oynanacak.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Sivasspor, Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı ücretli yayın platformu olan BeinSports'tan yayınlanacak.

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