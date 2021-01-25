Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kasımpaşa - Sivasspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Kasımpaşa - Sivassporkarşı karşıya gelecek. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Sivasspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Kasımpaşa - Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Sivasspor, Spor Toto Süper Lig maçı 25 01 2021 Pazartesi günü 16.00'da oynanacak.
KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Sivasspor, Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.
KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Kasımpaşa - Sivasspor maçı ücretli yayın platformu olan BeinSports'tan yayınlanacak.