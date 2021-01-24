Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

24.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:26
Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik çalışmaları ile başladı.

Pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Ersun Yanal Ali Şansalan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk İtfaiye Nijerya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 20:27:51. #1.16#
title