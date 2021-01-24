Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik çalışmaları ile başladı.

Pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük