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Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

25.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:26
Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

Ligin 12. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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