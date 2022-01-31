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Kasımpaşa, Sırp futbolcu Uros Spajic'i transfer etti

AA, Ercan Çakar - Spor
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Kasımpaşa, Sırp futbolcu Uros Spajic'i transfer etti

Kasımpaşa, Sırp futbolcu Uros Spajic'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Sırp futbolcu Uros Spajic'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Krasnodar ekibinde forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, sportif direktör Emir Saraç'ın hazır bulunduğu aktarıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Kasımpaşa, Krasnodar, Rusya, Sırp, Spor, Haber

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