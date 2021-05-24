Kasımpaşa Şenol Can ile 'devam' dedi
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Kasımpaşa Şenol Can ile 'devam' dedi

Kasımpaşa Şenol Can ile 'devam' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa, 38 yaşındaki genç çalıştırıcı Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kasımpaşa, 38 yaşındaki genç çalıştırıcı Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geride kalan sezonu bitime 7 maç kala takımın başına getirdiği Şenol Can ile sezonu 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, genç antrenör ile yola devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada kontratı sezon sonu tamamlanmış olan Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Şenol Can yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet 1 de beraberlik almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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