Kasımpaşa Şenol Can'ı açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Şenol Can ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Şenol Can'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı