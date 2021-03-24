Kasımpaşa Şenol Can'ı açıkladı
24.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:21
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Şenol Can ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Şenol Can'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı