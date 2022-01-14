Kasımpaşa, Senegalli futbolcu Mamadou Fall'u kadrosuna kattı - Haberler Spor
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Kasımpaşa, Senegalli futbolcu Mamadou Fall'u kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Senegalli futbolcu Mamadou Fall'u kadrosuna kattı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Mamadou Fall ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Mamadou Fall ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Charleroi'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, Kasımpaşa'mızda!" ifadesi kullanıldı.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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