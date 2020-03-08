Kasımpaşa sahasında farklı galip geldi
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Kayserispor, Kasımpaşa, Güncel

Kasımpaşa sahasında farklı galip geldi

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

08.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:40
Kasımpaşa sahasında farklı galip geldi

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI 6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Haddadi'nin ceza yayı üzerinden arka direğe kestiği oraya gelişine vuran Koita, topu filelerle buluşturdu. 1-0

11. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Aytaç'ın şutunu, kaleci Lung sektirdi. Dönen topun sahibi olan Sarlija, düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-0

15. dakikada Thiam'ın ceza alanı içinden çektiği şut Kayserispor savunmasından döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Aytaç'ın şutu yandan auta çıktı.

30. dakikada Aytaç'ın ara pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Koita, topu Ndongala'ya çevirdi. Altı pas içindeki Ndongala, müsait pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 3-0

42. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında Koita'nın pasında topla buluşan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu Lung, kornere çeldi.

44. dakikada Kasımpaşa savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Kravets, kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yapamadı. Ramazan, iyi alan kapatarak, topun sahibi oldu.

İKİNCİ YARI

59. dakikada Mesanovic'in pasında yay üzerinde topla vuruşan Mensah, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

76. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.

84. dakikada Haddadi'nin pasında Aytaç, ceza alanı içinde önce topu düzeltti. Ardından yaptığı vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 4-1

87. dakikada Ramazan Köse'nin uzun pasını alan Yusuf Erdoğan, ceza alanı içine sarktı ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Florent Hadergjonaj xx, Yassine Meriah xx, Sarlija xxx, Oussama Haddadi xxx, Mickael Tirpan xx, Aytaç Kara xxx, Mame Thiam xxx (Tarkan Serbest dk. 67 x), Ndongala xxx (Yusuf Erdoğan dk. 74 xx), Hajradinovic xx, Koita xxx (Gohou dk. 86 ?)

Yedekler: Murat Can, Berk Çetin, Fernandes, Doğucan, Anıl Koç, İlhan Depe, Quaresma

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hes Kablo Kayserispor: Lung x, Zoran Kvrzic x, Sapunaru x, Diego Angelo x, Emre Taşdemir xx, Djedje x (Aksel Aktaş dk. 85 ?), Gustavo Campanharo x, Mesanovic x, Pedro Henrique x, Bernard Mensah xx, Kravets x (Situm dk. 71 x)

Yedekler: İsmail Çiper, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin, Rienstra, Emre Demir, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Koita (dk. 6), Sarlija (dk. 11), Ndongala (dk.30), Aytaç (dk. 84), Yusuf Erdoğan (dk. 87) (Kasımpaşa), Mensah (dk. 59) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Tirpan, Meriah (Kasımpaşa) Campanharo, Mensah, Sapunaru, Aksel (Kayserispor)

Kaynak: İHA

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