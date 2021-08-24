Kasımpaşa, Ryan Donk'u transfer etti
Kasımpaşa Kulübü, Ryan Donk'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü, Ryan Donk'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013-2016 yılları arasında Kasımpaşa'da görev yapan Donk'un sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, tecrübeli futbolcunun, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul