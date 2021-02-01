Kasımpaşa, Rize deplasmanında
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Son maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'nın averajla gerisinde 13. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa'nın eksikleri
Kasımpaşa'da Rizespor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor.
Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor.
Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında
Yarınki mücadele öncesi Kasımpaşa'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Oussama Haddadi, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynayamayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever