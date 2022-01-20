Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi 5 maça çıktı - Haberler
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Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi 5 maça çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Alınan sonuçla lacivert-beyazlı takım, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu. Son mağlubiyetini ligin 17. haftasında sahasında Sivasspor'a karşı alan lacivert-beyazlı takım, 5 maçlık seride 1 beraberlik 4 galibiyet alarak 13 puanı hanesine yazdırmış oldu.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek üst üste de 4. galibiyetini elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlılar ligin 19 ve 20. haftasında sahasında Altay ve Hatayspor'u mağlup ettikten sonra deplasmanda oynanan Giresunpor ve Galatasaray maçlarında da 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

(Bora Akyol/ İHA)

Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Haber

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