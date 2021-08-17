Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini duyurdu.

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Cihat Arslan ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

Kasımpaşa, 2 gün önce teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür