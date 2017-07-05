Kasımpaşa'nın Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam ediyor. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmasıyla tamamlandı.



Antrenmanda kaleciler; Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştı.



Kasımpaşa, yarın saat 9.00 ve 19.00'da yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.



(İHA)