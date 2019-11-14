Kasımpaşa'nın yeni kaptanı Quaresma oldu
Kasımpaşa, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın kaptan olduğunu açıkladı.
Kasımpaşa, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın kaptan olduğunu açıkladı.
Kasımpaşa'nın yeni kaptanı belli oldu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Veysel Sarı'nın üstlendiği takım kaptanlık görevinin sezon başında 2 yıllık anlaşmaya vardıkları Ricardo Quaresma'ya verildiği ifade edildi. Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Futbol A Takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz" denildi.
(İHA)