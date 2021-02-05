Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor
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Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor

05.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:49
Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Haftanın açılış maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi.

Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da 5 eksik

Lacivert-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Danny Drinkwater, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier ve Loret Sadiku ile kadro dışı bırakılan Fode Koita, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Hollandalı stoper Derrick Luckassen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

İç sahada son 5 maçta 4 mağlubiyet

Kasımpaşa, sahasında yaptığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde iç sahada çıktığı ilk 6 müsabakada 14 puan elde eden lacivert-beyazlı takım, son 5 maçında ise istediği sonuçları alamadı.

İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda Gaziantep'e, Fenerbahçe'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ve Hes Kablo Kayserispor'a mağlup oldu. Kasımpaşa, tek galibiyetini ise Demir Grup Sivasspor karşısında elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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