Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe
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Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe

03.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:30
Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta bir puan elde edebilen Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, ligde yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 26 puan elde etti.

Dört futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Aytaç Kara kart cezalısı

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.

Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 27 yaşındaki futbolcu, yarın sahada olamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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